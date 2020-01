Knivarna började slipas redan i juli förra året då trailern för “Cats”-filmen damp ned. Standardreaktionen var en blandning av förfäran och förundran: Vad ÄR det här? Att se respektabla skådisar som Dame Judi Dench och sir Ian McKellen jama iklädda digital kattpäls fick många att befara det värsta, och farhågorna kom inte direkt på skam när slutprodukten anlände.

Filmversionen av Andrew Llloyd Webbers älskade musikal har, med några få undantag, massakrerats. New York Times recensent skrev: ”A doctoral thesis could be written on how this misfire sputtered into existence”. Nöjessajten Collider föreslog i sin tur att Oscarsakademin omedelbart skulle frånta regissören Tom Hooper den statyett han vann för ”The King’s speech”.