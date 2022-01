Det här är en text om bilder av människor från en epok i renässansens konst, sedd genom en katalog från The Metropolitan Museum of Art – ”The Medici: Portraits and politics, 1512–1570”, en utställning som visades i New York i höstas. Genom reproduktionernas bildflöde uppfattar jag originalens egenheter. Trycksidorna, i stället för blicken mot original, är ett raster, men det kan tolkas. Bilderna får historisk betydelse, men det är de stumma alltjämt pågående uttrycken jag ser – ansikten som inte ”berättar”.