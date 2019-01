I novellen ”For the Benefit of Mankind” drar den kinesiske science-fictionförfattaren Cixin Liu frågan om hur jordens resurser fördelas till sin spets och föreställer sig att en enda person, den sista kapitalisten, äger allt. Resten av befolkningen får bo under jord och betala för allt de konsumerar, även luften de andas. Fast riktigt allt kan kapitalisten inte äga. De metaller och den vätska som finns i varje människa utgör en resurs att återvinna för den fattiga majoriteten.

Kroppen som resurs dyker upp även i Hannah Ljungs genomarbetade och mycket intrikata utställning hos Anna Bohman Gallery (fd AnnaElle Gallery). Hennes mystiska och vackra installationer/skulpturer i det första rummet spelar på förhållandet mellan geografi, demografi och resurser. De påminner på flera sätt om hur Robert Smithson arbetade med att föra in organiska material i gallerirummet.