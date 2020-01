Vid det här laget är vi ganska matta av årslistor och summeringar – mestadels dystra. Ändå kan jag inte låta bli att kika på några tyska konstkritikers sammanställningar över de bästa utställningarna 2019. Bland allt intressant jag missat ser jag att den svenskfödda norska textilkonstnären Hannah Ryggen (1894–1970) var en kritikerfavorit med utställningen ”Gewebte Manifeste” (Vävda manifest) på Schirn Kunsthalle i Frankfurt.

Men så hittar jag en utställning jag faktiskt sett: ”Tell me about yesterday tomorrow” i München. Närmare bestämt i NS-Dokumentazionszentrum, sedan 2015 ett museum för nazismens historia och dess konsekvenser. Också en plats där staden München för sina invånare, skolungdomar och för alla turister berättar hur det kom sig att ”rörelsens huvudstad” hamnade just här. Den moderna byggnaden är uppförd på den plats där det så kallade bruna huset, som var nazirörelsens högkvarter, en gång låg. Inom synhåll ligger Königsplatz, som var en paradplats för nationalsocialisterna och där bokbålen flammade på 1930-talet.