Konspirationsteorier och knappar ger inga ledtrådar

Att kungen skulle ha mördats är en gammal misstanke. Rykten började cirkulera redan under åren efter 1718, och de har fortsatt att diskuteras in i modern tid. Den oftast utpekade potentielle lönnmördaren är André Sicre, en fransman som trätt i Karl XII:s tjänst under dennes vistelse i Bender. Vid tiden för Karl XII:s fälttåg mot Norge år 1718 var han underställd Fredrik av Hessen, gift med kungens syster Ulrika Eleonora och senare svensk kung med namnet Fredrik I.