James Tilly Matthews, patient på sinnessjukhuset Bedlam i början av 1800-talet, var övertygad om att hans fiender använde en maskin som han kallade ”air loom” för att påverka hans tankar på avstånd. Är inte ”luftvävstol” ett underbart poetiskt namn på internet? Det skulle kunna vara en förindustriell människas försök att beskriva nätet. Det blir inte mindre suggestivt om man tänker på att Charles Babbage vid ungefär samma tid försökte konstruera en dator av mässing och kugghjul, bland annat inspirerad av programmerbara vävstolar.



Matthews och många fler konspirationstroende möter man i Kent Wernes "Allt är en konspiration". Ämnet förtjänar verkligen en bok: konspirationsteorier, tillsammans med identitetspolitik, är vår tids viktigaste politiska ideologi.

Vilket förhållningssätt ska jag välja när jag recenserar en bok om konspirationsteorier? Det vore alltför lätt att behandla dem som underhållning, i stil med den sorts tv-program där man får titta in hos familjer som inte har städat på fem år och förfasa sig över "how the other half lives".