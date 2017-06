Gryningsräder mot försäkringsjättar

Foto: Tomas Oneborg

Gryningsräderna är ett led i en pågående undersökning kring misstänkt brott mot konkurrenslagen. Tidigare har gryningsräder genomförts mot Söderberg & Partners och Protector.

Enligt ett tidigare pressmeddelande från myndigheten handlar de misstänkta brotten om samarbete inom försäkringsupphandlingar i Sverige.

”Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna att företagen kan ha överträtt konkurrenslagen”, skrev Konkurrensverket i ett pressmeddelande den 5 april.

Gryningsräderna på onsdagen handlar enligt dokument från Patent- och marknadsdomstolens om att utreda om företagen har brutit mot konkurrenslagen ”genom att ha avtalat eller samordnat sig med försäkringsmäklare avseende försäkringsupphandlingar i Sverige”.

Gryningsräderna ska, enligt dokumentet, genomföras under perioden 12–16 juni mot If Skadeförsäkring, Trygg-Hansa Försäkring, Folksam Ömsesidig Sakförsäkring och AIG Europe Ltd UK:s filial i Sverige.

Onsdagens räd är direkt knuten till dem som gemomfördes tidigare i vår mot Söderberg & Partners och Protector.

”Konkurrensverket har i sin ansökan anfört att verket under utredningen av misstänkta överträdelser och i anslutning till platsundersökningar fått uppgifter och påträffat material som indikerar att AIG, If Skadeförsäkring AB (publ) (If) Trygg-Hansa Försäkring filial (Trygg-Hansa) och Folksam ömsesidig sakförsäkring har varit delaktiga i överträdelsen”, skriver Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt dokument från domstolen bygger beslutet om de nya gryningsräderna på information i e-mail och andra dokument samt utfallet av ”ett stort antal upphandlingar”.

Konkurrensverket har även åberopat två anonyma tips om att ett av företagen ska ha deltagit i den misstänkta överträdelsen.

Folksam bekräftar för SvD att bolaget varit föremål för en gryningsräd från Konkurrensverket.

– Det här är en utredning som Konkurrensverket gör och vi kan bara bekräfta att de har gjort en gryningsräd. I övrigt försöker vi svara på deras frågor, säger en presstalesperson på Folksam som inte vill ge någon mer information om läget.

Också på försäkringsbolaget If är man förtegen om Konkurrensverkets besök tidigt i morse.

– Ja, de har varit hos oss och vi tycker att det är bra att de går till botten med detta för att se vad som kan ha hänt. Vi samarbetar så klart full ut på alla sätt vi kan, säger Caroline Uliana, chef externinformation för försäkringsbolaget If.

Hur gick det till ?

- Själv var jag inte på plats, men den gick till som det brukar. Konkurrensverket kom hit, hämtade information och pratade med lite folk. Vi är transparanta och ger ut den information som begärs och som de vill ha, säger hon.

Texten uppdateras.