Konkurrensmyndighet granskar flygbolag

Brittisk konkurrensmyndighet ska utreda om Ryanair och British Airways har brutit mot konsumentlagar under coronapandemin. Flygbolagen erbjöd under pandemin enbart resevouchers eller ombokningar när flygen ställdes in och konkurrensmyndigheten ska nu granska ärendet.

– Även om vi förstår att flygbolagen haft tuffa tider under pandemin så har människor bokat de här resorna i god tro och inte kunnat genomföra dem på grund av händelser utanför deras kontroll. Vi anser att dessa personer ska få ersättning, säger vd:n Andrea Coscelli vid konkurrensmyndigheten CMA.