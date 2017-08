Kongressen tar upp högerextremister

En minnesstund för kvinnan som dödades i Charlottesville. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Hundratals personer samlades under onsdagskvällen utanför University of Virginia för en ljusmässa till minne av dödsoffret i bildådet. Tidigare under dagen hölls också en minnesstund.

Utskottet för inrikes säkerhet i kongressen håller en utfrågning en gång varje år, omkring årsdagen för terrordåden den 11 september, för att diskutera hot i omvärlden. I år kommer utfrågningen, efter händelserna i Charlottesville, även innefatta hotet från militanta grupper i USA.

"Vi måste stå upp tillsammans och avvisa rasism, trångsynthet och fördomar, inklusive de hatfulla ideologier som främjas av nynazister, KKK och andra vitmakt-grupper", skriver utskottets ordförande, Republikanen Michael McCaul, i ett brev till Demokraternas främste utskottsföreträdare Bennie Thompson.

Thompson och andra demokrater har begärt att säkerhetsutskottet ska hålla en särskild utfrågning i ämnet.

Nu kommer en utfrågning att ske, men alltså en som redan var planerad och som nu breddats något. Men det draget är inte tillräckligt för att på djupet behandla hotet från vitmakt-grupper och nazister, enligt Thompson.

Utskottet kommer att bjuda in bland annat företrädare för CIA och FBI, och från det nationella antiterroristcentret, enligt McCaul.

En 32-årig kvinna dödades i lördags i Charlottesville när en bil plöjde in i motdemonstranter under en högerextremistisk demonstration. En 20-årig man med nazistsympatier misstänks för mord.

USA:s president har hävdat att "båda sidor" gjorde sig skyldiga till våldet i Charlottesville, och hans uppmärksammande kommentarer i tisdags under en kaotisk pressträff har fått partikollegor, militären, tidigare presidenter och utländska ledare att ställa sig på rad för att fördöma rasism.

Kritiken mot Trump fortsätter att strömma in.

– Han måste fixa det här och Republikanerna måste tala ut. Rätt och slätt, säger Ohioguvernören John Kasich, som var en av Trumps utmanare under primärvalen, till NBC.

Utrikesminister Rex Tillerson säger att "vi fördömer den här typen av hat och våld i Virginia".

– Det finns helt enkelt ingen plats för det i samhället, säger han.