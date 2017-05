”Konflikten står mellan konsumtion och miljö”

Hela samhällets framtid och resursanvändning måste diskuteras, men vi tycker inte att SLU-professorerna verkar villiga att ta det greppet, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

REPLIK | SKOGEN

Fem SLU-professorer skriver på SvD Debatt att de krav som ställs på hur vi brukar skogen inte alla går att uppfylla samtidigt.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vi håller med – det går inte att hugga skogen och ha den kvar! Men när de skriver ”Ingen tycks vilja diskutera att skogen inte verkar räcka till för alla nyttigheter som vi i ökad omfattning vill att den ska leverera” bortser de från åratals av offentlig skogsdebatt om just detta. De bortser även från den vetenskapliga litteraturen. Till exempel innehåller en vetenskaplig artikel från 2015 med titeln ”The Swedish forestry model: More of everything?” med huvudförfattare från Luleå tekniska universitet precis den sorts analys som SLU-professorerna efterfrågar.

Det är märkligt att fem skogsprofessorer inte tycks vara insatta i forskningen och den debatt som pågår i dagsmedia. En del av författarna var dock med på ett seminarium organiserat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin häromåret där ledande skogsforskare från Europa visade hur skogsbruket i Europa, inklusive Norden, har lett till just minskad klimatnytta bland annat genom att omvandla blandskog till barrträdsplantager. Andra forskare varnade för att biobränslen från ved till och med ger mer utsläpp än fossila bränslen på kort sikt (50-100 år).

Annons X

För två månader sedan skrev 68 finländska forskare, varav 22 professorer, ett öppet brev där de konstaterade att intensifierat skogsbruk och ökade avverkningar inte kommer att leda till minskade nettoutsläpp av växthusgaser, då kolen från bioenergi och de flesta skogsprodukter snabbt återvänder till atmosfären. Påståendet att ökad tillväxt i skogen i alla situationer skulle leda till klimatnytta eller vara det samhällsekonomiskt effektivaste sättet att minska nettoutsläppen saknar alltså vetenskapligt stöd. Trots det ger SLU-professorerna sken av att det finns en vetenskaplig konsensus kring den ökade skogsproduktionens positiva effekt på klimatet. Det är inte ärligt.

Konflikten som utmålas mellan klimat och biologisk mångfald är en illusion –den verkliga konflikten är mellan både klimat och mångfald å ena sidan, och mänsklig konsumtion. Användningen av naturresurser måste minska på alla fronter för att vi ska lyckas nå en långsiktig hållbar framtid för mänskligheten. Om konsumtionen går ner, minskar även behovet av till exempel förpackningsmaterial som tillverkas av skogsråvara. Då kan mer skog sparas, vilket gör att vi lättare kan nå målen för biologisk mångfald samtidigt som mer kol från atmosfären lagras i skogen. Detta är svårt, eftersom vårt ekonomiska system bygger på fortsatt tillväxt. Men för att förebygga en ekologisk kollaps längre fram måste vi minska resursanvändningen och samtidigt fördela resurserna mer rättvist.

Rent konkret finns det mycket som skogsbruket kan göra här och nu. Att ersätta barrträdsmonokulturer med mer naturlig blandskog gynnar både biologisk mångfald och klimat. Det gör även att risken för stormskador och insektsangrepp på träden minskar, och enligt forskning kan tillväxten också bli betydligt högre på lämpliga marker med blandskog. Däremot skulle dagens produktionsmetoder behöva modifieras, vilket förmodligen är anledningen till att blandskog inte införs.

Dessutom har nästan all skogsforskning varit inriktad på plantager efter kalhuggning. En rapport från European Academies Science Advisory Council som släpps idag (11/5) kräver, i enighet med de 68 finska forskare, att den senaste forskningen kring bioenergi inkluderas i beslutsfattandet. Tiden det tar till att åter lagra in kol måste efter skörden måste tas i beaktande.

Vi håller med SLU-professorerna om att det behövs ett större grepp om skogen, hela samhällets framtid och resursanvändning måste diskuteras, men tycker inte de själva är villiga att ta det greppet. Det vore bra om såväl regeringen som SLU-professorerna kunde lyfta blicken och på ett sakligt sätt diskutera hur vi kan leva tillsammans på jorden inom de gränser som ekosystemen ger. Att helt enkelt sikta på ökad tillväxt – vare sig i skogen eller i ekonomin i stort – är inte lösningen.

David van der Spoel

professor i biologi, Uppsala Universitet

Stig-Olof Holm

lektor i ekologi, Umeå Universitet

Jan Lagerlöf

institutionen för ekologi, SLU

Sven G. Nilsson

professor emeritus i ekologi, Lunds Universitet

Kaisa Raitio

docent i Miljökommunikation, SLU