Konflikten mellan TV4 och Com Hem – på 3 minuter

Natten till den 11 december släcktes TV4-kanalerna och C More för kunder till Com Hem och Boxer. Anledningen är meningsskiljaktigheter mellan TV4 och ägaren Telia å ena sidan, och Com Hem/Boxer med ägaren Tele2 å andra sidan.

Nästa år planerar Tele2 att digitalisera alla sina svenska tv-sändningar och gå över till från det analoga nätet till det digitala. I samband med det vill Tele2 ha OTT-rättigheter till TV4, alltså rättigheten att distribuera via internet oavsett om kunden har ett tv-abonnemang eller inte.