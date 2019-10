”Konflikten kan växa – även i svenska förorter”

Under helgen aviserade USA:s president Donald Trump att man avsåg dra tillbaka sina trupper från norra Syrien och ge grönt ljus åt Turkiet att gå in militärt i landet. Det finns säkerligen både inrikes- och utrikespolitiska skäl för Trump att dra tillbaka sina trupper – inte minst var det ett vallöfte han gav under sin valrörelse. Men inte desto mindre riskerar det nu att utsätta folken i regionen för livsfara. Även om Trump i efterhand varnat Turkiet för repressalier om landet går för långt i sina militära insatser så är det precis det som Turkiet med sin totalitära och islamistiska ledare Erdoğan i spetsen kan tänkas göra.

Kristna och kurder har tillsammans med flera andra folk i den militära alliansen Syriska demokratiska styrkorna (SDF) gjort helt avgörande insatser i kampen mot terrorrörelsen Islamiska staten, vilka enligt de flesta bedömare hade varit omöjliga att stoppa utan SDF:s uppoffringar. SDF har betalat ett mycket högt pris för sina insatser, inte minst sett till människoliv. Nu uppger det turkiska utrikesdepartementet att landets militär är redo att påbörja en militär invasion mot SDF-kontrollerade områden i nordöstra Syrien.