Konflikt inom tyska regeringen om skuldtak

Tysklands finansminister Olaf Scholz får kritik från förbundskansler Angela Merkels konservativa parti CDU för ett förslag om att slopa skuldtaket även nästa år.

Scholz, som företräder socialdemokratiska SPD, bad i juni parlamentet att öppna för en rekordupplåning på 217,8 miljarder euro (drygt 2 200 miljarder kronor) för att finansiera stimulansåtgärder i spåren av coronapandemin. Under ett SPD-möte i Berlin sent på onsdagen sade han att regeringen även bör överge skuldbromsen under 2021.