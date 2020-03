”Kön och genus utesluter inte andra perspektiv”

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla ämnesområden och förutsättningarna dem emellan skiljer sig åt. För humaniora och samhällsvetenskap är köns- och genusperspektiv, som Bo Rothstein påpekar, redan en väl integrerad del av forskningen – precis som exempelvis klass och etnicitet. Därför uppmanar vi inte dem som söker forskningsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap att redogöra specifikt för köns- och genusperspektiv.

Inom medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap har det visat sig att dessa perspektiv till viss del är eftersatta, vilket inte gynnar forskningens kvalitet. Det är också därför som inte bara Vetenskapsrådet utan även till exempel The Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) i Kanada och National Institutes of Health (NIH) i USA uppmanar forskare att beakta dessa perspektiv.