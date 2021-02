Kompetent BMW – före huvudnumret

BMW var tidigt ute med att lansera sin första elbil i3 för sju år sedan. Både i3 och sporthybriden i8 såg ut som något hämtat från framtiden. Man använde sig av återvunna material – fast det kanske mest imponerande var att stora delar av karossen var i kolfiber. När man nu två år efter konkurrenterna Mercedes och Audi lanserar sin första elsuv – har man valt en mer konservativ framtoning.

Bayerns andra elbil tillverkas i Kina. iX3 bygger som namnet antyder på den befintliga mellansuven X3. Visuellt är det enbart de blå detaljerna och den plastiga grillen som avslöjar att detta är en batteridriven BMW. Man har ersatt förbränningsmotorn med elmotor och batterier, vilket förklarar det väldiga tomrummet under motorhuven. Synd att man inte har gjort det till ett förvaringsutrymme och gjort en frunk (trunk in the front), där man kan stuva undan laddsladdar.