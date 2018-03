BONN Mordet på den undersökande journalisten Jan Kuciak och hans fästmö Martina Kusnirova har i Slovakien utlöst de största demonstrationerna sedan ”sammetsrevolution” 1989. Förra helgen marscherade över 100 000 uppretade slovaker. På banderoller kunde man läsa: ”Maffia get out of my country!”. I slutet av veckan avgick premiärminister Robert Fico.