”Kommuner måste stå upp mot Ryssland”

I Karlshamn har treklöverkoalitionen med S, L och C röstat ja till ett avtal mellan nederländska företaget Wasco och Karlshamns hamn om att lagra rör för gasledningen Nord Stream 2. Foto: Björn Lindgren/TT

DEBATT | RYSSLAND

Politik handlar om att leda. Politik handlar således om att driva Sveriges nationella intressen, även – eller kanske framför allt – när det finns stater och aktörer vars intressen inte sammanfaller med våra. På sistone har två saker flitigt diskuterats i den svenska försvarsdebatten: ryska Nordstreams tillgång till svenska hamnar och försvarets ekonomi.

Debatten kring den ryska statskontrollerade gasledningen Nordstream är ett exempel där svenska nationella intressen ställs mot enskilda kommuners ekonomiska intresse, men diskussionen kring Nordstream är betydligt större än så. Nordstream kontrolleras av den ryska gasgiganten Gazprom, som inte är något vanligt kommersiellt bolag. Gazprom kontrolleras av en rysk regim som inte valts i fria och demokratiska val. I Gazproms ledning återfinns ett flertal toppchefer med bakgrund i just KGB och dess efterföljare FSB. Nordstreams vd heter Matthias Warnig och arbetade under kalla kriget för Stasi i Östtyskland, samtidigt som Vladimir Putin var stationerad där för KGB:s räkning. Ryssland har anfallit och ockuperat delar av Ukrainas och Georgiens territorium samt hotat flera andra länder i vårt närområde, inklusive med kärnvapen. Ryssland accepterar inte rätten till självbestämmande för de länder man anser ligga i Rysslands intressesfär. Här kan Sverige räknas in, eftersom Ryssland anser sig ha rätt att påverka våra säkerhetspolitiska beslut. Nordstream och Gazprom är potentiella vapen i den ryska regimens tjänst. Detta är vad Nordstream-debatten borde handla om.

För oss är det därför självklart att Sverige måste sätta sitt eget nationella intresse högre än enskilda kommuners ekonomiska intresse. Norrköpings kommuns beslut nyligen att säga nej till Nordstream är välkommet och skickar en viktig signal om att det nationella intresset i det här fallet måste ha företräde.

Medvetenheten om Rysslands agerade mot Sverige måste öka i hela samhället. Det krävs en ökad vaksamhet mot ryska intresse som vill in i Sverige. Även kunskapen om rysk propaganda och desinformation måste öka, inte minst hos journalister. Den går i huvudsak inte ut på att vi ska börja gilla Ryssland, utan på att underminera förtroenden för riksdag, regering, myndigheter och medier. Instabilitet och intern söndring i landet ger möjligheter för Ryssland att öka sitt inflytande i olika grupper och påverka valrörelser, som vi nu sett i andra länder.

Så sent som runt millennieskiftet låg Sveriges försvarsutgifter på 2 procent av BNP. Nu är de nere på 1 procent. Vi börjar ta oss upp till 2 procent igen, och det snabbt. Vi behöver också omedelbart stoppa skrotningen av hundra nästan helt nya Jas Gripen-flygplan. I försvarsöverenskommelsen, som Liberalerna inte ställde upp på, kom man överens om att skrota dessa flygplan, och köpa in sextio nya. Köp de sextio nya, men behåll de hundra, så vi ökar storleken på flygvapnet, inte minskar det. Något som Försvarsmakten vädjat om de senaste dagarna.

Ingen annan kommer att driva Sveriges intressen åt oss. Därför måste vi göra det. För att parafrasera ett välkänt uttryck: varje land har en säkerhetspolitik - sin egen, eller någon annans. Med ett auktoritärt och revanschistiskt Ryssland runt knuten är det därför viktigare än på mycket länge att alla aktörer i det svenska samhället sätter nationens intresse främst. Detta gäller också våra valda politiker: det är dags att börja betala för den försvarsförmåga som behövs för att försvara den svenska demokratin.

Reidar Svedahl (L)

kommunalråd, Norrköping

Mathias Sundin (L)

riksdagsledamot

Reidar Svedahl och Mathias Sundin Foto: Pressbild, Riksdagen