Presidentens tweetström Foto: J. David Ake / TT / NTB Scanpix

@realDonaldTrump, delete your account. Det är uppmaningen i en ledarartikel idag i konservativa Washington Examiner.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Ledaren slutar med dessa ord:

The problem with these tweets isn’t that they irritate his enemies but that they empowerthem. Trump’s tweeting isn’t always harmful, but it often is. And his best moments, when you think back over his presidency, come when he sticks to his script. He think he is good at winging it because he won the presidency doing so. But that was campaigning, and this is governing, which is a very different thing. It’s past time for the president to understand this.

Annons X

The question he needs to answer for himself is whether he is more in love with blasting off his thoughts to the world in utterly ungoverned fashion or actually succeeding in getting his agenda on to the statute books of the nation.

There’s an old saying: Fools rush in where angels fear to tread. If he cares about accomplishing his agenda, Trump will get off Twitter.

Alltså: problemet med president Trumps flitiga twittrande är inte att det irriterar hans fiender utan att de stärker dessa. Han tror att det är samma sak att bedriva valkampanj som att leda USA, landet där han är statschef och överbefälhavare.

Vill han nå framgång genom lagstiftning så bör han omedelbart upphöra med att skicka ut sina tankar till världen på ett ytterligt ogenomtänkt och ostrukturerat sätt.

Jag följer ju Trumps tweets i min Iphone och under eftermiddagen har jag sett hur han och utrikesminister Rex Tillerson tycks ha hamnat på olika linjer vad gäller Saudiarabiens och dess allierades kritik mot regimen i Qatar.

Det finns mera att säga om den saken men för dagen är nog det mest intressanta att även en tidning som varit så Trumplojal som Washington Examiner nu anser att det är dags för presidenten att ta sig samman och sluta med sitt vildsinta, oreflekterade twittrande.

Frågan är dock om det är något som kan hända i verkligheten. Vi får se.

Tills vidare tror jag att en stor del av medievärlden inte bara i USA hoppas att han inte ska bry sig om rådet....