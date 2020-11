”Kommer ta tid att hela det här landet”

JACKSONVILLE/PENN LAKE När resultaten började ticka in under valnatten steg pulsen på parkeringsplatsen där demokraterna i Jacksonville höll valvaka – socialt distanserat och mestadels i sina bilar. Det är precis så som Joe Biden hållit sina möten med väljarna under hela den här valrörelsen.

I Duval county som Jacksonville tillhör verkar det ha fungerat, redan tidigt på valnatten utropade Demokraternas lokala ordförande i Duval att countyt röstat övervägande demokratiskt. Det är första gången på 44 år.