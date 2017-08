Den gången, i mars 2004, så spekulerade spanska medier och debattörer, om att dådet mot Atocha-stationen kunde ha varit en vedergällning för Spaniens inblandning i krigen i Afghanistan och Irak, som allierad till USA. Andra pekade ut baskiska ETA som förövarna. Det visade sig vara al-Qaida som låg bakom. En av hjärnorna bakom sprängningen reste direkt efter sin frigivning från spanskt fängelse till Belgien, där han sedan tros ha rekryterat nya terrorister, nu för terrororganisationen IS.

Direkt efter torsdagens attentat i Barcelona, med en skåpbil som körde in bland turister och inhemska flanörer och dödade minst 13 personer, troligtvis fler, så var ryggmärgsreflexen hos spanjorer på sociala medier som Twitter och Facebook att misstänka att attentatsmännen skulle vara återvändande, spanska medlemmar av just IS i Syrien.

På plats i centrala Barcelona får jag tag på en gammal klasskompis och vän, psykologen Jacob Bryntesson, 40, som tidigare arbetat och studerat i Barcelona i 3 år. Han sitter på en hotellobby i en stadsdel strax ovanför Las Ramblas och kan inte ta sig till hotellet han egentligen bokat för natten, inte långt från attentatsplatsen, eftersom polisen spärrat av hela Gamla stan liksom tunnelbanan.

För offrens familjer är det kanske inte heller så viktigt om förövaren var en ensam galning, en ETA-terrorist eller en IS-krigare.

Jacob säger att han är lite rädd – såklart – men att det är viktigt att hålla sig lugn och inte börja haspla ur sig spekulationer och slutsatser om vem som kan ligga bakom dådet tills man fått all information.

När denna text går i tryck så vet man ännu inte vem som ligger bakom vansinnesfärden i lastbilen – en person med arabiskklingande namn har enligt spansk polis gripits. Det ska ha varit den person som hyrt skåpbilen i dådet.

Men för familjerna till de som dog av terrorn på torsdagseftermiddagen är det kanske inte heller så viktigt om förövaren var en ensam galning, en ETA-terrorist eller en IS-krigare – deras nära och kära kommer inte tillbaka.

Foto: Oriol Duran/AP

För många andra i Spanien är torsdagens attentat en iskall påminnelse om inte bara Madridbomberna för 13 år sedan, utan äldre händelser. Mellan åren 1968 och 2003 dödades omkring 800 personer i bombattentat och regelrätta avrättningar utförda av den baskiska separatiströrelsen ETA, och knappt någon spanjor i vuxen ålder har glömt dåden.

För Spanien kan dådet i Barcelona också slå hårt ekonomiskt – om nu turisterna skulle börja dra sig från att resa till landet på grund av rädslan för terrorattentat. Spanien håller just nu på att sakta resa sig från den ekonomiska krisen för några år sedan, en kris som skapade hundratusentals arbetslösa och stora hål i statens finanser.

Turismen är Spaniens – och Barcelonas – största näring, även om det på senare tid har rapporterats om att invånarna i staden är trötta på massturismen. Men en sommar utan gäster i Barcelona innebär ny osäkerhet kring den fortfarande sköra ekonomin.

För oss alla så är dådet, efter en vår med nya attentat i Stockholm, Manchester och Paris ett sorgligt meddelande om att även denna sommar gått i terrorns tecken.