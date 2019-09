"My first black boyfriend". Så lyder titeln på den amerikanske komikern Chris Rocks kommande bok. Enligt New York Times ska hans essäsamling ges ut hösten 2020.

Chris Rock har skämtat om hudfärg och relationer sedan han började med ståuppkomik på 1980-talet. I "My first black boyfriend" förväntas han utveckla sina tankar om det potentiellt laddade ämnet.