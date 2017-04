Komiker ordnade alternativ korrespondentfest

Redan i februari meddelade president Donald Trump att han bryter traditionen och nobbar årets korrrespondentmiddag för Vita husets reportrar i Washington. Medan middagen, som i vanliga fall är en glittrande galakväll full av humor och satir, ägde rum i natt svensk tid pågick därför en alternativ fest i regi av komikern och skådespelaren Samantha Bee.

Under vinjetten "Not the White House correspondent dinner" och med fokus på humor hyllade Bee, som bland annat spelat korrespondent i "The daily show" och numera leder satirprogrammet "Full frontal", den fria pressen med hjälp av inbjudna gäster.

Bland andra medverkade skådespelarna Steve Buscemi, George Takei och Marietta "Retta" Sirleaf samt komikern Patton Oswalt, skriver Vanity Fair.

Kvällens hemligaste gäst var Will Ferrell, som dök upp som tidigare presidenten George W Bush. Ferrell, som tidigare gjort succé som Bush i "Saturday night live", hade inte helt oväntat siktet inställt på Trump och hans tid i Vita huset i sin tio minuter långa monolog:

"Vad gillar ni mig nu då? Väldigt länge ansågs jag vara den värsta presidenten någonsin. Det har ändrats nu. Och det tog bara 100 dagar! Jag behövde åtta år, en katastrofal översvämning, ett krig byggt på en lögn och en ekonomisk katastrof. Den nye killen behövde bara 100 dagar och anses nu vara tidernas värste president", sade han bland annat.