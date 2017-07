Komasker vapen i indisk kvinnokamp

Efter en uppmärksammad gängvåldtäkt mot en kvinna på en buss i Delhi i december 2012, som ledde till att kvinnan dog, har brist på jämställdhet och brott mot kvinnor debatterats flitigt i Indien. Lagstiftningen mot sexbrott har skärpts.

Det hindrar inte att nya grova brott begås mot kvinnor.

I Indien förekommer också former av våld mot kvinnor som är ovanliga i andra länder, bland annat så kallade hemgiftsmord, då unga kvinnor mördas eller drivs till självmord av makar och svärföräldrar därför att dessa inte har fått den hemgift som de önskat.

Enligt myndigheternas statistik registrerades över 327 000 brott mot kvinnor under 2015.

Dessutom har andelen fällande domar i sexualbrottsmål sjunkit, från omkring 50 procent 2012 till knappt en tredjedel under förra året.

Samtidigt tros många kvinnor, särskilt i marginaliserade samhällen, dra sig för att anmäla våldsbrott av rädsla för att deras förövare ska hämnas, eller på grund av den skam som omgärdar övergreppen.

Kvinnorättsgrupper har bland annat lyft fram djupt rotade patriarkala attityder, dåligt utbildade poliser och undermålig gatubelysning och kameraövervakning som orsaker till de höga brottstalen.

Källa: Amnesty, The Guardian