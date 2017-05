Kom till banken med 40 000 – i enkronor

Nya och gamla mynt. De nya fem-, två- och enkronorna är lättare och mindre än sina föregångare till vänster. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den 30 juni kommer de gamla en-, två- och femkronorna att bli ogiltiga. Insamlingen av dem har tagit fart på bankerna.

– Om man har väldigt mycket mynt är det bra om man hör av sig till sitt bankkontor i förväg. Vi hade en kund som kom med 40 000 kronor i enkronor. Då har man samlat ett tag, konstaterar SEB:s presschef Frank Hojem till TT.

Några banker tar avgift för att ta emot mynt, andra tar emot dem gratis från kunder som sätter in dem på sina konton.

– Vi får in stora mängder mynt just nu. Det finns kunder som kommer med hinkar och burkar med mynt de sparat under lång tid. Vi räknar med att få in minst 1 200 ton mynt som är på väg att bli ogiltiga, säger Mats Olsson på Handelsbankens informationsavdelning.

Fortfarande räknar Riksbanken med att närmare 1,3 miljoner mynt, värda nästan två miljarder kronor, finns ute i samhället. Och risken är stor att du får dem i växel när du handlat – fram till sista juni. Branschorganisationen Svensk Handel går inte ut med några generella rekommendationer.

– Det är upp till varje handlare att avgöra när man bara ska ge tillbaka nya sedlar och nya mynt, säger Anders Nilervall, betalexpert på Svensk Handel.

Svensk Handel är kritiskt till att både staten och bankerna lagt stor del av ansvaret för att samla in de gamla mynten på handlarna. För att inte det ska bli långa köer begränsar många butiker hur många mynt kunderna får betala med.

– Det finns inga incitament för handlarna att lämna tillbaka gamla mynt till Riksbanken via Loomis utan det är ju förenat med kostnader. Skulle vi sedan köpa nya mynt är det också förenat med en kostnad för varje handlare, säger Anders Nilervall.

Han tror ändå att kunderna kan räkna med färre gamla växelmynt efter hand. Redan märks irritationen bland kunder, och det påverkar butikerna. Flera stora företag har redan börjat diskutera när det är dags att dra in de gamla kronorna.

Även Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter på Riksbanken, tror att mängden gamla mynt i cirkulation kommer att minska och andelen nya mynt kommer att öka, ju närmare vi kommer sista juni.

– I förra etappen, då var det ju bara sedlar, rekommenderade Riksbanken någon vecka före sista datum handlarna att inte längre lämna tillbaka de gamla versionerna, säger hon, och gissar att det kan bli en liknande rekommendation den här gången.

– Men det beror ju på hur det ser ut. Det kanske inte är någon stor mängd gamla mynt eller sedlar kvar. Vi får se när vi närmar oss den tidpunkten.

Den första juli blir de gamla mynten ogiltiga, liksom för övrigt även de gamla 100- och 500-kronorssedlarna. Men de blir inte värdelösa för det.

– För att man inte ska bli sittande med Svarte Petter finns det sedan en tvåmånadersperiod när man kan lösa in mynten i bank, säger Christina Wejshammar.

Sedlarna kan lösas in under ett helt år, och även ännu senare om man vänder sig till Riksbanken.

Fakta: Så har bytet av mynt och sedlar gått till Oktober 2015: Lansering av nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlarna.

Juni 2016: Gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna slutar gälla.

Oktober 2016: Lansering av nya en-, två- och femkronorna, samt 100- och 500-kronorssedlarna.

Juni 2017: Gamla en-, två- och femkronorna slutar gälla, liksom gamla 100- och 500-kronorssedlarna.

Tiokronorna och minnesmynt präglade efter 1897 berörs inte.

Källa: Riksbanken