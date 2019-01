Jag får ofta frågan av vänner och bekanta som är vad vi kan kalla för ”vanliga vindrickare” (läs: folk som vill ha något gott i glaset men inte bryr sig mycket mer än så) om det verkligen är någon skillnad på ett billigt vin och ett vin som kostar några tjugor eller någon hundring mer. Skiljer det något i smak på ett vin för 75 kronor och ett för 150 kronor, till exempel?

Svaret är tveklöst ja, åtminstone i de allra flesta fall. Även du som inte är tränad på vin känner skillnaden, jag lovar. Det har bland annat att göra med hur stor investeringen är i kvaliteten på grundråvaran, alltså själva druvorna.

"Skit in, skit ut", som en gammal inspelningstekniker sa till mig i en studio way back in the day. Med andra ord, är inte grundråvaran bra kan du heller inte få till en bra slutprodukt, hur mycket du än putsar, filar, lägger till och drar bort. Det gäller lika mycket för vin som med musik.

Kollar vi på vad vi betalar för på Systembolaget så fungerar prissättningssystemet som så att vissa avgifter är fasta och alltså exakt samma oavsett vad vinet kostar, medan andra är rörliga.

Låt oss göra ett enkelt räkneexempel:

Förutom moms på 25 procent lägger Systembolaget på varje såld flaska till ett generellt påslag om 17,5 procent på inköpspriset. Utöver det har vi två fasta påslag: dels ett "per förpackning", vilket för en vanlig flaska vin är 5,21 kronor, dels alkoholskatten som landar på 19,64 kronor för en 75-centiliterspava.

Om vi tar flaskan för 75 kronor och drar bort skatter och påslag återstår cirka 30 kronor. Den summan ska då även täcka förpackningskostnader, transport, lageravgifter, importörens mellanskillnad, marknadsföring, vingårdsarbetarnas löner och andra utgifter. Det blir med andra ord inte många kronor kvar till själva vinet i slutändan.

Gör vi motsvarande räknemanöver med 150-kronorsflaskan har vi ungefär 81 kronor kvar när skatter och påslag är avräknade. En peng som, även när alla omkostnader är borträknade, kommer att lämna åtminstone några tior kvar till själva vinet i flaskan. En flaska för 200 kronor lämnar 115 kronor kvar efter påslag och skatter. Och det är de tiorna och tjugorna extra som betalar för exempelvis hårdare selektering i vingården, manuell skörd och tid i källaren.

Varför laga en måltid med prima råvaror och sedan servera ett anonymt och småtråkigt vin till?

Utöver att de extra pengarna du betalar för ett vin borgar för bättre grundkvalitet tycker jag också att det finns ett gastronomiskt skäl att punga ut med lite extra slantar. På samma sätt som många av oss idag månar om att köpa ekologiska grönsaker eller färska skaldjur i stället för frysta är det rimligt att lägga en extra peng även på vin. Varför laga en måltid med prima råvaror och sedan servera ett anonymt och småtråkigt vin till?

Hellre i så fall, precis som med matvarorna, lyxa till det mer sällan men då göra det ordentligt, enligt den gamla hederliga devisen "dricka mindre men dricka bättre".

Och nej, jag dissar verkligen inte alla viner med lägre prislapp, det finns ett antal superfina viner att få tag på i det segmentet. Men generellt sett gör den där extra slanten att du får ett klart bättre vin i glaset och det är du definitivt värd.

Skål och god fortsättning – låt 2019 bli ett fenomenalt vinår!