Nya larm: Kollektiv bestraffning mot IS-familjer

Den 9 juli förklarade premiärminister Haider al-Abadi Mosul som befriat från IS.

Irakiska myndigheter står nu inför uppgiften att förhindra hämndattacker och sekteristiskt våld.

IS intog Mosul i början av sommaren 2014 och förklarade då Mosul som sitt kalifat.

I oktober förra året inledde irakiska militären, med stöd av bland annat amerikanska styrkor, operationen för att återta Mosul från IS.

Mosul är Iraks näst största stad efter Bagdad.

Till och från Mosul går viktiga handelsvägar i norra Irak.