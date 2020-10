”Kollegan undrade om vi satt i samma säng”

Under våren och sommaren har Malmöfotografen Daniel Nilsson dokumenterat kreativa lösningar för hemmakontor under coronapandemin.

Jon Karlsson. Foto: Daniel Nilsson

”Man kan sjunka ner i soffgruppen”

Designern Jon Karlsson byggde upp sitt hemmakontor i uterummet bredvid odlingslådorna med grönkål och basilika.

– Uterummet har blivit en av våra många kontorsplatser nu när både jag och min fru jobbar hemifrån. Vi var tvungna att sätta upp bambujalusier med buntband som blockerade reflektionerna i skärmen och jag har också fått låna äldsta dotterns gamla skrivbordsskärm, säger han och lägger till:

– Det ligger visst en sekatör i pennhållaren nu också ser jag. Det är ganska rogivande och fungerar ganska bra. Man kan sjunka ner i soffgruppen här bredvid och man har direktkontakt med trädgården.

Karin Berqqvist. Foto: Daniel Nilsson

”Underbart ljud från byggjobbarna”

Karin Berqqvist, projektledare, arbetar hemifrån på ett sminkbord i vardagsrummet.

– Jag köpte ett litet sminkbord på nätet för ett par hundralappar. Det är vingligt men om man trycker upp det här i hörnan mot väggen så håller det bra. Jag tog med en stol hem från jobbet så att jag kan sitta bra. De första två veckorna satt jag i köket men då satt jag 24 timmar om dygnet där inne och det går ju inte. Så sedan dess har har jag suttit här, säger hon.

– Jag går till kontoret en gång i veckan. Mest för att få lite inspiration. Vi har just nu en stående morgonkaffe halv nio på länk. Jag har också ett underbart ljud från byggjobbarna här utanför fönstret. De dränerar grannhuset. Tur att man inte är lättstörd, säger hon.

Göran Wihl. Foto: Daniel Nilsson

”Mina papper blandas med barnens teckningar”

Göran Wihl, arkitekt, har satt upp sin skärm i döttrarnas rum.

– Jag jobbar i småtjejernas rum eftersom det var den bästa platsen vi kunde hitta. Det känns ju lite ensamt men jag har ju gott sällskap av en massa ögon som tittar på mig. Man saknar ju det sociala och synergieffekterna med sina kollegor. Och energin, säger han och fortsätter:

– Tvärtom vad många andra säkert säger så får jag mycket gjort. Jag ritar just nu på ett flerbostadshus i Lund. Mina papper blandas ibland med barnens teckningar och min frus tyger men vi börjar bli vana.

Malin Gillberg. Foto: Daniel Nilsson

”Kollegan undrade om vi satt i samma säng”

Malin Gillberg, verksamhetsutvecklare, arbetar hemifrån i sängen med en plastback som skrivbord.

– Jag använde egentligen plastbacken för att frakta workshopsmaterial till jobbet men jag insåg att den är lagom som ett alternativt skrivbord. Hållningen är inte helt optimal men sedan jag kom på att jag kunde använda plastbacken så kan jag trots allt sitta lite rakare, säger hon.

– Jag försöker växla lite position och sitter mest här när jag har möte, vilket i och för sig är ganska mycket. Min kollegor ser ju den vita väggen och mina kuddar och när jag nyligen hade ett möte så satt en annan kollega med exakt samma bakgrund i sitt sovrum, med likadana kuddar och vit vägg. Då undrade en tredje kollega om vi satt i samma säng, säger hon.

Isa Hardemo. Foto: Daniel Nilsson

”Skatorna tar det direkt om jag går in”

Isa Hardemo, UX-desginer, arbetade från trädgården under sitt hemmajobb.

– Vi fick slå till och köpa en parasoll och borra hål i bordet så jag kunde skymma solen när jag sitter ute. När jag är färdig för dagen så lägger jag min dator och mitt block här i fågelburen så jag kan bära in allt. Fågelburen är min motsvarighet till jobbväska just nu. Kabelvindan här är väl mer gjord för trädgärdskonstruktioner och inte anpassad för datorsladdar, så jag har fått koppla lite in leta extra sladdar här också som du ser, säger hon och tillägger:

– Jag har lite kaffe här och det ett matskydd som jag måste sätta över tallriken. Annars är det helt omöjligt att ha någon mat här ute. Skatorna tar det direkt om jag går in och går på toa.

Stefan Berg. Foto: Daniel Nilsson

”Ingen brist på pennor och papper”

Stefan Berg, affärssystemskonsult, använder skrivbordet på sin dotterns rum när han arbetar hemifrån.

– Enligt min arbetsgivare har vi tillåtelse att jobba på kontoret men de ser helst att jag jobbar hemifrån. Tittar man på skrivbordet så delar min dator numera plats med kaniner, nallar och en massa plastleksaker med frukter och bär. Här finns visserligen del saker som jag haft användning av och det är ju ingen brist på pennor och papper i alla fall, säger han.

Jenny Norén. Foto: Daniel Nilsson

”När jag blir trött i benen sätter jag mig i skolbänken”

Jenny Norén, HR-manager, återanvände en gammal skolbänk i vardagsrummet när hon byggde upp sitt hemmakontor.

– Min morfar köpte skolbänken på en på auktion under 70-talet. Oftast står jag upp och jobbar i bokhyllan här bredvid och då ställer jag datorn på hyllan. Den har en lagom höjd och så har jag en trevlig utsikt över åkern. När jag blir trött i benen så sätter jag mig som en elev här i skolbänken. Ibland är jag lite frusen av mig och då tänder jag upp kaminen, säger hon och fortsätter:

– Häromdagen åkte jag in till min arbetsplats, tog hit min skärm och riggade upp den i bokhyllan. Givetvis passade inte ingången i datorn eftersom jag inte fick med mig rätt sladdar. Så nu står den bara här på golvet bredvid. Jag får nog kontakta IT-avdelningen och se hur vi skall kunna lösa detta.

Juan Cardenal. Foto: Daniel Nilsson

”Ibland råkar de rita på mina skisser”

Juan Cardenal, produktutvecklare, arbetar hemifrån sina barn Ivo och Almas sovrum.

– Jag började jobba i vardagsrummet och köket men efter några veckor upptäckte jag att detta kunde ta tid. Då var det bättre att hitta en plats där jag kunde sitta ordentligt. Barnen hade ju det största rummet och de använder inte det så mycket mer än att sova så jag tänkte att där fanns det plats. Platsen är framför fönstret så jag syns bra i videokonferenserna, det blir som ett studioljus, säger han och tillägger:

– Mina barn brukar ibland ta mina anteckningar och mina minneslappar. Ibland råkar de rita på mina skisser. Då är det bara att kasta dem och börja om.

Lisa Torpel. Foto: Daniel Nilsson

”Man kan lägga in en tvätt ibland”

Lisa Torpel är regionchef och har inrett sitt hemmakontor i trädgården:

– Mitt skrivbord består av ett solskydd tillverkat av några vinlådor och en filt så att jag skall kunna se min skärm. Egentligen brukar jag pendla tre-fyra dagar i veckan till Mälardalen så jag får egentligen mer gjort nu när jag är hemma, man kan lägga in en tvätt ibland. Och dra upp en maskros, säger hon.