Koldioxidlagring kan halvera klimatutsläpp

Koldioxidutsläppen från de 27 industrier som släpper ut mest i Sverige motsvarar nästan hälften av hela landets utsläpp – och med rätt styrmedel kan det bli lönsamt för industrierna att fånga in koldioxiden och lagra den i depåer under marken. Utsläppsminskningen skulle i så fall bli större än om all vägtrafik blev fossilfri. Det är en av slutsatserna i den rapport om svensk klimatpolitik som SNS Konjunkturråd har tagit fram.