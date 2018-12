Själsfrändskap kände den amerikanska violinisten Jennifer Koh när hon för första gången hörde Kaija Saariahos musik. Den tillfredsställde hennes nyfikenhet på det obekanta och udda. Och ledde senare till kontakt med tonsättaren för att dryfta tolkningsfrågor av violinkonserten "Graal théâtre".

Född 1976 i Chicago av koreanska föräldrar debuterade den elvaåriga Jennifer i första satsen av Paganinis violinkonsert nr 1 med Chicago Symphony Orchestra. År 1994 vann hon med en andraplats den internationella Tjajkovskijtävlingen i Moskva, då ingen förstapristagare utsågs. Hon spelade in Tjajkovskijs kompletta verk för violin och orkester 2016 och utsågs samma år till "Musical America's instrumentalist of the year".