”När jag gick på kockskola och kom in i yrket på 90-talet var det ju bara kokböcker som gällde för att hålla koll på de bra krogarnas mat, det fanns ju inget Instagram eller liknande. Och när jag fick syn på Eyvind Hellströms bok Bagateller första gången förändrades allt. Jag hade aldrig sett mat fotograferad och presenterad så, jag blev blown away. Det var helt nytt. Hellström är som Norges Tore Wretman, fast yngre, och han drev i många år vad som kanske var Skandinaviens bästa restaurang, Bagatelle i Oslo. På den tiden jobbade jag på Sjömagasinet med Leif Mannerström, men blev nästan besatt av att få jobba på Bagatelle. Jag pratade med Leif, som kände Eyvind och han fixade så att jag fick åka upp och jobba medan Sjömagasinet renoverades. Men jag blev kvar i Oslo i drygt tre år och gjorde allt för att imponera på min stora förebild Eyvind. Just den här boken kan vara svår att få tag på, men han har släppt en massa andra böcker också, som alla är värda att kolla in.”