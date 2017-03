Knightley trodde "Pirates" skulle floppa

Keira Knightley trodde inte att "Pirates of the Caribbean" skulle bli någon hit. Arkivbild. Foto: Joel Ryan

Regissören Richard Curtis skrev en text för The Radio Times i samband med att den tio minuter långa "Love actually"-uppföljaren "Red nose day actually" sändes på BBC i helgen. I texten skriver Curtis att det glatt honom att se hur skådespelarna från "Love actually" växt och utvecklats under åren sedan filmens premiär.

Han drar sig särskilt till minnes en kommentar fälld av Keira Knightley när hon talade om sitt nästa projekt, "någon piratgrej – antagligen en flopp."

Knightley fick förstås fel och filmen "Pirates of the Caribbean" blev vansinnigt framgångsrik och populär. Den femte piratfilmen "Pirates of the Carribbean: Salazar's revenge" har premiär i maj och i rollerna syns Johnny Depp, Javier Bardem, Carina Smyth, Geoffrey Rush och Orland Bloom, men Keira Knightley var bara med i de första tre filmerna.