Två tidigare presidenter med hustrur Foto: Pablo Martinez Monsivais

Jag hör av läsare med två frågor som jag medger är knepiga att reda ut. Men i dag ger New York Times den intresserade mycket god hjälp.

Den ena frågan handlar om relationen mellan president Trump och den amerikanska författningen.

John Yoo, juridikprofessor på UCLA, var som hög juridisk rådgivare till president George W Bush engagerad i att ge presidenten underlag för sin långtgående tolkning av presidentens författningsenliga makt.

Det finns knappast någon prominent juridikprofessor i USA som borde vara mera benägen att acceptera Trumps långtgående tolkning av sin författningsenliga makt.

Men Yoo är djupt bekymrad både över den rena juridiska kompetensen och över det sätt på vilket Trump och hans rådgivare formulerar sig.

Den exekutiva makten har gått amok, är hans sammanfattning.

A successful president need not have a degree in constitutional law. But he should understand the Constitution’s grant of executive power. He should share Hamilton’s vision of an energetic president leading the executive branch in a unified direction, rather than viewing the government as the enemy. He should realize that the Constitution channels the president toward protecting the nation from foreign threats, while cooperating with Congress on matters at home. Otherwise, our new president will spend his days overreacting to the latest events, dissipating his political capital and haphazardly wasting the executive’s powers.

Den andra frågan rör president Obamas hälso- och sjukvårdreform (Affordable Care Act, ”ObamaCare”). Vad har varit bra, vad har varit dåligt och i vilka avseenden är det för tidigt att bedöma resultaten? Den frågan ställer NYT i en längre översikt som rekommenderas den intresserade som vill söka få ett grepp kring en mycket komplex fråga.