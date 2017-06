Knarkkung planerar stämma Netflix

Joaquín Guzmán, 60, föddes i staden Badiraguato i Mexiko. Han hade en framträdande roll i kampen mellan de olika knarkkartellerna under 1980-talet. När han blev ledare för Sinaloakartellen blev han också världens mest eftersökta knarksmugglare.

Sinaloakartellen har under Guzmáns tid kontrollerat en stor del av den kokain, marijuana och metaamfetamin som smugglas in i USA.

Sedan han rymt från fängelse i Mexiko två gånger greps han och lämnades ut till USA. Han sitter nu isolerad på ett fängelse i New York i väntan på rättegång.

Hans tillgångar beräknas uppgå till motsvarande runt åtta miljarder kronor.

Källor: BBC, AFP