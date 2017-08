FT publicerade intressanta siffror Foto: Frank Augstein

Häromdagen såg jag på Facebook ett utrop av samtidsångest:

”Det mest akuta för Sveriges del är de ständigt växande klyftorna. Missnöjet växer, milt uttryckt.”

Detta är kanske inte en vitt spridd uppfattning, men det finns givetvis alltid politiker på vänsterkanten inom S och i V som gärna underblåser denna typ av felaktiga föreställningar.

Med felaktiga föreställningar avser jag ”de ständigt växande klyftorna”.

Financial Times publicerade häromdagen en intressant redovisning av hur den globala ojämlikheten förändrats sedan finanskrisen bröt ut för tio år sedan (How global income inequality has shifted since the crisis”.

Den för denna diskussion relevanta tabellen avser ”mean income or consumtion growth of the bottom 40 per cent versus total population”, dvs hur snitt inkomsten eller konsumtionstillväxten för de 40% sämst ställda jämfört med hela befolkningen under åren 2008 – 2013.

I topp på listan över länder som haft en positiv utveckling för de 40% sämst ställda finns dessa länder ordnade i rangordning:

Norge, Schweiz, Sverige, Finland, Tyskland, Belgien, Österrike och Frankrike.

Inkomstökningen för de fattigaste 40 procenten har varit lika hög som för befolkningen i helhet.

Den ofta upprepade tesen att Reinfeldt-regeringarnas skatteomläggning skulle missgynnat de sämst ställda stämmer alltså inte även om det säkert finns många olika sätt att göra beräkningar.

Några ”ständigt växande klyftor” gäller inte i Sverige men de som vill skapa missnöje hittar säkert ändå på argument.