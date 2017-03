Den amerikanska författaren James Baldwin föddes den 2 augusti 1924 i Harlem i New York. 1948 flyttade han till Paris där han tillbringade en stor del av sitt liv. En av hans mest kända romaner är ”Go tell it on the mountain” från 1952. Baldwin avled den 1 december 1987 i Saint-Paul-de-Vence på franska rivieran.

