Termen allemands minner om det germanskspråkiga folk som fransmännen under medeltiden hade närmast inpå sig – almannerna. De övergick så småningom till att kallas schwabare, och deras ättlingar bebor fortfarande dagens sydvästra Tyskland och angränsande områden.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Alamannerna omnämns tidigast år 213, då ett folk med detta namn levde vid mellersta Main. De framträdde i separata grupper, ledda av hertigar, vilka föll in över Rhen och Donau för att plundra romarnas länder. Under dessa krig lade de under sig nuvarande Baden-Württemberg, varifrån romarna aldrig lyckades fördriva dem. På 300-talet började de även ta kontroll över områden i nuvarande östra Frankrike, men år 357 hejdades deras framryckning i en berömd drabbning vid nuvarande Strasbourg. I mitten av 400-talet vidgades deras maktområde till att omfatta Alsace och huvuddelen av det område i Schweiz, där man idag har tyska som huvudspråk.

Deras expansion fick ett abrupt slut när frankerkungen Klodvig på 490-talet besegrade dem och underkuvade de nordligast boende alamannerna. De sydliga alamannerna klarade sig tills vidare genom att erkänna Theoderik den store, ostrogotkungen i Italien, som överherre, men när ostrogotriket kollapsade i mitten av 500-talet erövrade frankerna hela Alamannien.

Området bevarade dock ett betydande självstyre under sina egna hertigar, vilka utnyttjade frankerrikets sönderfall under decennierna kring år 700 till att återvinna sin självständighet. Alamannerhertigen Lantfrid (712–730) lät därvid revidera den gamla frankiska alamannerlagen till en egen Lex Alamannorum.

Den nya alamanniska friheten blev kortlivad. Frankerhärskaren Karl Martell och hans son Pippin kuvade alamannerna under en svit av krig och plundringståg mellan 720-talet och 740-talet. Därefter lydde folket under de karolingiska kungarna och gled på 800- och 900-talen över till det Östfrankiska riket, dagens Tyskland. Folket i väster, som utvecklades till fransmän, mindes deras namn och kom att använda det som allmän term för samtliga östfranker, det vill säga tyskar.