"Vi är trötta på löften om att BB-krisen ordnar sig"

Alla vi som sliter i förlossningsvården vill inte höra fler ”det kommer att ordna sig” när fler platser öppnar 2020. Vi måste få en ordentlig satsning med mer pengar – nu, skriver artikelförfattarna. Foto: Christine Olsson/TT

DEBATT | FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Krisen i förlossningsvården har inte uppstått över en natt – den är ett resultat av politiska beslut och underfinansiering. Under flera år har personal på landets förlossningsenheter vänt ut och in på sig själva för att ta hand om föräldrar som ska föda barn.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Skälen till den nuvarande situationen är framförallt låga och felaktiga ersättningar för förlossningsverksamhet. De orealistiskt låga ersättningarna innebär till exempel att vården inte kan bemannas med fler barnmorskor trots att det behövs. Det finns inte ett uns luft i systemet under normal verksamhet och då blir situationen oerhört ansträngd under sommaren då semester infaller samtidigt som många barn föds.

Verksamhetschefer och vårdchefer får ofta kritik från utmattade och desperata medarbetare samt oroliga patienter och anhöriga. Samtidigt är vi naturligtvis skyldiga att följa avtalen vi ingått med Stockholms läns landsting (SLL) enligt Vårdval förlossning. Men vi befinner oss i ett dilemma där ersättningar för att bedriva förlossningsvård inte följt de kostnadsökningar som uppkommit under flera år.

Annons X

Ersättningarna inom SLL har snarare sänkts för flera åtgärder. Exempelvis har ersättningar för besök på specialistmödravårdsmottagningar hittills i år minskat med 185 000 kronor jämfört med föregående år hos oss. Under årets första sex månader har ersättningar i slutenvården dessutom sänkts med 370 000 kronor jämfört med samma period året innan.

Ytterligare ett exempel är den välförtjänta lönesatsning som barnmorskor fick under 2014 och 2015 och som initierades av SLL. För denna lönesatsning kompenserades klinikerna under två år. Därefter förväntas vi själva bära kostnaden – omkring 700 000 kronor per år för vår klinik – utan någon ersättningsökning från SLL. Det är en ekvation som inte går ihop.

Under några somrar har SLL tvingats skjuta till extra pengar motsvarande 1 000 kronor per förlossning för att få verksamheterna i förlossningsvården att fungera. Denna extra finansiering använder klinikerna för att ersätta medarbetare som arbetar extra pass samt för semester som medarbetare uppmanas skjuta upp. Kostnaderna för kvalificerad övertid, uppskjuten semester och ersättning för extra pass är dock högre än den extra intäkt klinikerna får av SLL under sommaren. Även det en ekvation som inte går ihop.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen planera hälso- och sjukvården med utgångspunkt i behovet av vård för länets invånare. Vidare ska vården tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Dessa skyldigheter är knappast uppfyllda som förlossningsvården ser ut i dag.

Genom att underfinansiera förlossningsvården brister SLL i skyldigheten gentemot länets invånare. Medarbetare, verksamhetsledningar och tjänstemän i landstinget gör sitt allra yttersta för att lösa den akuta kris som råder, men vi har kommit till vägens ände. Det är inte hållbart att bedriva den här kortsiktiga politiken längre.

Alla vi som sliter i förlossningsvården vill inte höra fler ”det kommer att ordna sig” när fler platser öppnar 2020. Vad som behövs nu – alltså inte om tre år – är en ordentlig och hållbar satsning på förlossningsvården.

Först och främst måste alla blivande föräldrar ha rätt till en egen barnmorska. Det är ett rimligt och fullt möjligt krav, men kräver ökad ersättning till vårdgivarna. För vår klinik innebär det att vi vill anställa ytterligare 20 barnmorskor. Kostnaden för oss – som förra året genomförde 4 000 förlossningar – skulle uppgå till cirka 14 miljoner kronor per år. För hela SLL skulle kostnaden uppgå till omkring 90 miljoner kronor per år.

Vi är övertygade om att en förbättring av arbetsvillkoren enligt principen om en barnmorska per kvinna i förlossningsarbete skulle locka tillbaka barnmorskor till förlossningsvården. Vidare skulle situationen under sommarmånaderna inte bli lika skör som den är i dag.

Barnmorskor kan i undantagsfall ta hand om två kvinnor i förlossningsarbete samtidigt, men vården ska inte organiseras baserat på en sådan planering, utan på att alla som föder ska ha en egen närvarande barnmorska.

Flera landsting bryter mot hälso- och sjukvårdslagen när vård inte kan erbjudas i det egna landstinget. Blivande föräldrar har enligt lag och alla moraliska principer rätt till en trygg och säker förlossning oavsett var i landet de bor. Vårdpersonal har också rätt att kräva en arbetsmiljö som främjar en god vård och där risken för misstag minimeras.

Ingela Wiklund

vd, leg Barnmorska, med dr, BB Stockholm

Erik Strand

styrelseordförande, BB Stockholm

Ingela Wiklund och Erik Strand Foto: Privat