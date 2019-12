I tisdagens Dagens Industri skriver Staffan Qvist, författare till boken ”Klimatnyckeln”, om den regeringen Löfvens sällsamma hantering av den svenska kärnkraften.

Nedläggningen av Ringhals reaktorer R1 & R2 (R12) är den viktigaste klimat & miljö-frågan i Sverige i nutid. Reaktorerna kan var för sig under en timme producera ungefär den mängd el som en svensk använder under sin livstid. Jämfört med motsvarande mängd kolkraft, så undviker deras gemensamma drift i dag upp till 13 miljoner ton CO2-utsläpp om året, vilket ungefär motsvarar utsläppen från all biltrafik i Sverige. Även om man konservativt endast tar hänsyn till annulleringar i EU:s utsläppshandelssystem till 2023, så meddelar Konjunkturinstitutet att beslutet kommer att leda till ökade utsläpp på minst 8 miljoner ton CO2.