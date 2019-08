NEW YORK Nej, alla amerikaner vet inte vem Greta Thunberg är ännu. Bland dem som känner till henne finns en hel del misogyna skrockare som buntar ihop henne med allt annat de ogillar. Men här i New York mottogs hon ändå med förtjusning, och det tycks finnas få yngre medborgare som inte både följer henne och skriver under på hennes budskap.