Pressen på klimatmötet ökar

Klimatmötet COP26 går nu in i vecka två, vilket betyder att förhandlingstempot skruvas upp. Tjänstemän från de nästan 200 länderna på plats har vridit och vänt på argument och detaljer timme ut och timme in under den första veckan. Men för att kunna lösa de mer komplicerade knutarna ansluter nu miljö- och klimatministrar till förhandlingsborden.

– Det finns vissa frågor som måste lösas politiskt, som inte går att lösa ut på teknisk nivå, säger Christoffer Nelson, Sveriges biträdande chefsförhandlare.