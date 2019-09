Klimatmålen långt bort – men inom räckhåll

Klimatmötet har kallats för "Guterres lilla bebis", eftersom det är FN:s generalsekreterare António Guterres eget initiativ och sker utanför de ordinarie klimatförhandlingarna. Hans önskemål är att under mindre formella former uppmuntra de länder som har skrivit under Parisavtalet från 2016 att höja sin ambitionsnivå inför 2020, då avtalet ska ta fart på riktigt och ersätta Kyotoprotokollet.

– De flesta länder tog med sig ett slags interimslöften när avtalet skulle förhandlas i Paris 2015, innan de visste vad avtalet skulle innebära. Löftena blev skarpa när avtalet undertecknades. I Paris kom man också överens om att de skulle uppdateras 2020. Och därefter ska det ske avstämningar av läget och nya uppdateringar av löftena vart femte år, förklarar Annika Christell, som är klimatförhandlare med ansvar för frågan om utsläppsbegränsningar vid Naturvårdsverket.