Klimatkollen: ”Peak meat” är här – kvinnor visar vägen

Det är en fullkomligt avgörande fråga för planetens framtid: hur ska vi kunna föda 10 miljarder människor, utan att låta matproduktionen orsaka en klimatkatastrof?

En stor del av svaret är, som bekant, att vi måste äta mycket mindre kött. Enbart animalieproduktionen står nämligen för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser, enligt Jordbruksverket. Tyvärr går utvecklingen globalt åt helt fel håll. En studie från i somras, som The Guardian rapporterade om, konstaterade att världens köttkonsumtion per capita har näst intill dubblerats sedan 60-talet, från 23 kg per person och år 1961 till 43 kg 2014.

Och Sverige hör till de länder i världen med högst köttkonsumtion i dagsläget. 2018 var inget undantag – svensken åt en bra bit över det globala snittet, 83,5 kg per person och år, enligt nya siffror från Jordbruksverket.

Men här är de goda nyheterna: det är faktiskt en tydlig minskning – med 2 kg per person – från året innan. Dessutom är det andra året i rad som vår köttkonsumtion minskar. Vi tycks verkligen ha passerat ”peak meat”.

Och än viktigare: det sker samtidigt som BNP ökar. I klimatsammanhang används ofta ordet ”decoupling”, ofta i innebörden att ekonomisk tillväxt inte ska leda till ökade klimatutsläpp. Den frikopplingen har vi inte sett ännu, dessvärre. Men fram till nyligen har ekonomisk tillväxt också automatiskt lett till ökad köttkonsumtion per capita – och hörni, där tycks Sverige faktiskt ha nått just denna eftertraktade frikoppling.

Och det kan vara värt att poängtera att det sker mycket tack vare landets unga kvinnor, enligt bedömarna. Männen har, i snitt, fortfarande en bit att gå.

Nu räcker det förstås inte att Sverige minskar sin köttkonsumtion. Som den uppmärksammade EAT-Lancet-rapporten från i januari visade: för att rädda planeten, behöver vi ställa om hela vårt livsmedelssystem.

Men hur gör vi det? I nästa del av vår storsatsning ”Klimatskiftet – innovationerna som visar vägen” tittar vi på just detta. Håll utkik efter Erica Trejs och Magnus Hjalmarsson Neidemans reportage de kommande dagarna – jag råkar veta att det är fantastisk läsning!

PS. Under mars månad är jag tjänstledig och kommer därför inte att skriva några längre klimatkrönikor. Nyhetsbrevet fortsätter dock att komma som vanligt – och första veckan i april är klimatkrönikorna tillbaka. DS.