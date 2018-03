Klimatkollen: Oro som stör

Hela 51 procent av svenskarna är negativa till att samäga saker. Och 46 procent är inte heller pigga på att hyra ut saker till andra.

Så har också det faktiska samägandet minskat med 28 procent under det senaste året.

Åtminstone om man får tro rapporten The Nordic Market for Circular Economy 2018, där företaget SB Insight intervjuat 2 700 personer via en webbenkät (i vad som kallas för ett "riksrepresentativt urval").

Siffror som sannolikt inte känns helt betryggande för alla dem – från miljörörelsen till de flesta politiker – som strävar efter en växande delningsekonomi.

Företaget drar slutsatsen att ökad oro och misstro mot medmänniskor står bakom en del av minskningen.

Att vi i Sverige drar oss för att dela borrmaskin med grannen för att hen har en konstig mössa eller fel färg på gardinerna känns möjligen inte som ett jätteproblem, men är förstås ett uttryck för något annat.

Och allt hänger ihop.

Att vi måste dela på jordens resurser är egentligen en icke-fråga och här skulle jag kunna trassla in mig i tusen tankar och sidospår.

I stället nöjer jag mig med att slå fast att de utmaningar vi människor står inför kräver att vi samverkar. På alla plan.