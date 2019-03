Klimatkollen: Kärnkraft – ja eller nej?

”Kärnkraft är idealt för att hantera klimatförändringarna, då det är den ena koldioxidfria, skalbara energikällan som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Problemen med dagens reaktorer, som risken för olyckor, kan lösas genom innovation.”

Orden kommer inte från vem som helst. De kommer från superfilantropen Bill Gates, i ett brev som han publicerade strax innan nyår.

Och han är långt från ensam om att vilja se en storsatsning på kärnkraft. Vissa debattörer argumenterar, felaktigt, rent av att IPCC säger att vi måste investera stort i kärnkraft. Påståendet har fått sådan spridning att tre klimatforskare kopplade till IPCC har känt sig tvingade att gå ut i en debattartikel i SvD för att poängtera att IPCC inte förordar någonting. Det får nämligen inte klimatpanelen göra. Det är lite som att be en journalist säga vilket parti du ska rösta på – totalt oförenligt med uppdraget.

IPCC:s uppdrag i den 1,5-gradersrapport som kärnkraftsförespråkarna hänvisar till, var att ta fram olika scenarier för hur vi kan begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. I flera av scenarierna ingår en kraftig expansion av kärnkraften. Men, påpekar forskarna, det finns också scenarier där vi har färre reaktorer än i dag.

Med det sagt är klimatargumenten för kärnkraften tydliga. Ja, kärnkraft har mycket låga utsläpp av koldioxid (om än inte obefintliga, som Bill Gates hävdar). Och det är ett kraftslag som bidrar med stabilitet i nätet (även om Bill Gates har fel även här – kärnkraften har också sina leveranssvackor, vid underhåll och oväntade fel).

Men det finns också argument emot. Som IPCC pekar på i en analys, kan en ökning av kärnkraft leda till ökad spridning av kärnvapen. Dessutom har vi miljöeffekterna, främst om vad vi ska göra av kärnkraftsavfallet, och förstås risken för olyckor. Men, som jag skrev i en analys redan 2014: lika avgörande, i alla fall i en svensk kontext, är priset. När Energimyndigheten för ett par år sedan tittade på hur mycket det skulle kosta med stöd till olika energislag per TWh producerad energi, kom man fram till att det nuvarande elcertifikatsystemet kostade 500–1500 miljoner kronor per TWh. Kärnkraftsstödet i Storbritannien, ett av de länder som valt att satsa på ny kärnkraft, ligger på 10 000 – 20 000 miljoner kronor per TWh.

Nu behöver det inte bli lika dyrt i Sverige. Och visst, som Bill Gates säger, innovation kan lösa kärnkraftens problem – kanske även kostnadsproblemen. Men innovation kan också lösa problemen med förnybar energi, som energilagring.

Så vad är då svaret? Behöver vi storsatsa på kärnkraft för att rädda klimatet? Jag säger som IPCC: du har argumenten här. Vilken väg vi bör välja är en politisk fråga. Men kärnkraft är inte den enda vägen.

Rättelse: En läsare påpekade en felaktighet i förra veckans Klimatkollen, där jag jämförde den svenska köttkonsumtionen med den globala. Den siffra på svensk konsumtion som jag använde – 83,5 kg – är slaktvikt. Det skiljer sig från den siffra som jag använde i en global kontext, 43 kg ”i konsumentledet”. Enligt Svenskt Kött kommer ungefär 70–80 procent av slaktvikten ut i handeln. Svenskarna konsumerade alltså (vilket också skiljer sig från vad vi de facto stoppar i munnen) ungefär 60–65 kg per person förra året.