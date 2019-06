”Helvetet kommer”, varnar en spansk meteorolog. I Spanien räknar man med 40 graders värme. Likaså i Schweiz. Barn och äldre uppmanas stanna inomhus. I Frankrike, där värmeböljan 2003 krävde omkring 15 000 liv enligt officiella siffror, har myndigheterna öppnat ”kylrum” där invånarna kan ta skydd undan hettan.

En brutal värmebölja har tagit stora delar av Europa i sitt grepp. Och ja, den kan kopplas till klimatförändringarna. (Jag skriver mer utförligt om varför i veckans klimatkrönika).

Stefan Rahmstorf, professor vid Potsdam Institute for Climate Research i Berlin, sätter siffror på det vi alla upplever i ett uttalande:

”De varmaste somrarna i Europa sedan år 1500 har alla inträffat sedan det senaste sekelskiftet: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002. Månatliga värmerekord över hela planeten inträffar fem gånger oftare i dag än vad de skulle ha gjort i ett stabilt klimat.”

Visst, enskilda väderhändelser är alltid svåra att koppla direkt till klimatförändringarna – så även denna. Som klimatforskaren Markku Rummukainen påpekade i en artikel i samband med förra årets värmebölja:

– Det är alldeles för tidigt för att säga. Varje enskild händelse måste studeras separat för att kunna säga något om hur just den har uppstått, sa han.

Men vet du vad? Just det har forskare gjort nu. Så sent som för tre veckor sedan publicerades en studie i Advancing Earth and Space Science, där forskarna konstaterar, med 99 procents sannolikhet, att värmeböljan 2018 inte hade inträffat utan människans utsläpp av växthusgaser.

Och vi lär få fler värmeböljor att granska framöver. Med 1,5 grader varmare klimat beräknar samma forskare att värmeböljor som den 2018 kommer att förekomma hela två av tre år.

PS. För avdelningen gladare klimatnyheter, läs Johan Rockströms senaste krönika nedan om hur EU-valet visar att det inte är för sent för världen att vända trenden. För övrigt avslöjar han också hur det gick i den omröstning om vår nya geologiska epok, antropocen, som jag skrev om för några veckor sedan. DS.