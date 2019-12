Klimatkollen: En klimatflykting – varannan sekund

I mars 2019 slog en brutal cyklon, kallad Idai, till mot Afrikas sydöstra kust. I Moçambique, som drabbades värst, förlorade över 111 000 människor sina hem. Över 1,8 miljoner människor påverkades av cyklonen, som var en av de värsta väderkatastroferna som någonsin drabbat Afrika, eller någon annan del av världen heller för den delen. Minst 1 300 människor dog i samband med katastrofen. I kaoset därefter dog tusentals människor i ett kolerautbrott.

Cyklonen är en av tusentals väderrelaterade katastrofer de senaste tio åren som organisationen Oxfam har sammanställt i en ny rapport, där det konstateras att katastroferna har tvingat 20 miljoner människor att överge sina hem – varje år. Det är en person varannan sekund.

Överdriver Oxfam? Nej. International Displacement Monitoring Centre ger liknande siffror.

Lägg därtill de miljontals människor som befinner sig på flykt undan konflikter som delvis orsakats av klimatrelaterade händelser. Jag har själv sett det sistnämnda på nära håll när jag hösten 2017 befann mig i södra Mali, där konflikter mellan nomader och bofasta ökade i takt med att resurserna blev knappare. Tiotusentals människor lämnade sina hem på flykt undan våldet.

I veckans klimatkrönika beskriver jag vad jag såg där, men diskuterar också vad en klimatflykting egentligen är – och den brännande frågan om världens rika länder, som orsakat klimatförändringen, borde kompensera dem som förlorar hem, egendomar eller rent av anhöriga i klimatrelaterade katastrofer.

Just den frågan, kallad ”loss and damage”, är en av de känsligaste som just nu är under förhandling vid klimatmötet i Madrid. Själv är jag inte på plats än, men åker dit under nästa vecka. Fram till dess, och därefter, kan du följa all rapportering om klimatmötet här.

Vi hörs om en vecka – då från Madrid!

PS. Missa inte fjärde delen i vår hyllade satsning Klimatskiftet – den här gången har Erica Treijs och Magnus Hjalmarson Neideman gett sig ut på jakt efter framtidens hållbara stad. Och hittat en skorsten som ensam står för 5% av Sveriges utsläpp.