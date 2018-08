Klimatkollen: Därför blev den 1 augusti ett klimathistoriskt datum

Visst ligger det i luften? Inte bara extrem värme – som den som nu sveper in mot södra Europa med temperaturer upp mot vansinniga 50 grader – utan också att 2018 kommer att skrivas in i historieböckerna under rubriken "klimatförändringar".

Och särskilt den 1 augusti blir ett datum att minnas, inte minst i Sverige. I skrivandets stund beräknas Sverige ha fått en ny högsta bergstopp. Glaciären på Kebnekaises sydtopp har smält så snabbt i sommar att den tisdagen den 31 juli mättes till rekordlåga 2097 meter – den lägsta nivån sedan mätningarna startades på 1980-talet. Och ynka 20 cm högre än nordtoppen.

Sydtoppen har krympt snabbt, under juli månad har smått otroliga 4 meter snö smält bort från det som tidigare var Sveriges högsta topp. Om avsmältningen fortsatte i lika snabbt när juli blev augusti, är Sveriges högsta bergstopp just nu nordtoppen.

Det är förstås mest en symbolisk händelse – och dyster för alla som har ambitionen att ta sig upp på Sveriges högsta topp, då nordtoppen är betydligt mer svårbestigen.

Mindre symbolisk är den andra klimathändelsen som inträffade den 1 augusti 2018. Det är det datum som "Earth Overshoot Day" inträffar i år, enligt organisationen Global Footprint Network.

Nu har vi förbrukat vad som egentligen är den totala årskvoten av naturresurser. Och det sker rekordtidigt i år (precis som det gjort alla år sedan Global Footprint Network började sina beräkningar 1987, då inträffade dagen den 19 december).

Det brukar i retoriken heta att vi lever på lånade resurser. Men det indikerar att vi på något sätt kommer att betala tillbaka. Bättre, menar jag, att prata om stulna resurser. Och det är kommande generationer som vi stjäl ifrån.

Men vi svenskar är väl i alla fall lite bättre än snittet? Knappast. Vår egen "overshoot day" inträffade redan i mars – ett resultat som är sämre än bland andra Rysslands.

Med det i åtanke, är det lite märkligt att det fortfarande förekommer läsare som mejlar undertecknad och skriver "Vad kan lilla Sverige göra?". I alla fall vår beskärda del, kan man tycka.

PS. I satsningen Klimatutmaningen går nu SvD:s reportrar Mikael Törnwall och Ann-Charlotte Johnsson vidare och tittar på vårt resande. Tåget krossar naturligtvis flyget i klimatvänlighet – men även i arbetseffektivitet mellan Stockholm och Göteborg, ska det visa sig. DS.