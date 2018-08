Klimatkollen: Därför är migration en klimatfråga

Det kan vara svårt att lyfta blicken. Att se hur ett förändrat klimat inte bara handlar om fler väderkatastrofer i länder långt bort – och då och då även i Sverige – utan om så mycket mer.

Men tre nyheter från veckan som gått demonstrerar hur klimatförändringar har bäring på flera andra ödesfrågor för planeten.

Den första nyheten publicerades i SvD Näringsliv och demonstrerar en obehaglig koppling mellan klimatförändringar och global skatteflykt. Svenska forskare har granskat investeringar i Brasilien under åren 2000-2011 – och konstaterar att 68 procent av allt kapital som investeras i skogsavverkningsområden i landet har slussats dit via skatteparadis.

Ljusskygga investerare plöjer in sina pengar i Brasilien, där regnskog plöjs ner för att göra plats för sojaodlingar. Sojan blir till djurfoder för att tillgodose världens ökade köttkonsumtion. Skatteflykt, regnskogsskövling, hot mot biologisk mångfald och klimatförändringar intimt sammanbundna i en för mänskligheten livsfarlig väv.

Den andra nyheten publicerades i The Guardian och sätter fingret på något som forskningen länge pekat på: hur global ojämlikhet förstärks av klimatförändringar. I det här fallet handlar det om den livsavgörande tillgången till kyla. The Guardian undersöker vilka som dött under sommarens värmeböljor i några av världens städer. I USA och Kanada konstateras att uteliggare och migrantarbetare är särskilt utsatta. I Indien slog värmeböljor hårdast mot sluminvånarna.

Kort sagt: rika lyckas fly undan hettan, fattiga gör det inte. Och den ojämlika tillgången till kyla lär få än värre konsekvenser i framtiden, då andelen av jordens befolkning som kommer att tvingas genomlida dödliga värmeböljor väntas öka dramatiskt.

Den tredje artikeln utgår från en artikel i förra veckans Klimatkollen, där nationalekonomen Runar Brännlund sade att Sverige kommer att gå ekonomiskt plus på klimatförändringarna. Det kanske kan vara korrekt om man fäster blicken på enbart Sveriges territorium – men Sverige påverkas ju även av det som händer i andra länder, påpekar forskaren Henrik Carlsen i en debattartikel i SvD.

Och visst har vi redan sett hur extremväder i andra delar av världen kan slå mot både Sveriges livsmedelstrygghet och ekonomi. Minns när landets salladsdiskar gapade tomma för ett och ett halvt år sedan, i samband med att kyla och snö intog Grekland och Spanien. Eller hur översvämningar i Thailand 2011 slog ut produktion för det svenska väsktillverkaren Krusell och hotade även Autolivs och Electrolux fabriker i landet.

Lägg till detta den fråga som just nu slåss med klimatet om att vara den tredje hetaste i valrörelsen: invandring och migration. Forskning pekar på att även denna fråga är intimt sammankopplad med klimatförändringar. I framtiden måste vi räkna med kraftigt ökad migration från Afrika till Europa i takt med att den globala medeltemperaturen stiger (se till exempel Europe's Twenty-first Century Challenge: Climate Change, Migration and Security).

För att parafrasera poeten John Donne: ingen nation är en klimat-ö. Eller kanske snarare: När det gäller klimatet, är alla nationer låglänta ö-nationer på ett eller annat sätt. Vi är bara hotade av olika sorters hav.