Klimatkollen: Beror bränderna i Australien på klimatförändringen?

Är det klimatet – eller är det inte det?

Orsaken bakom bränderna i Australien har seglat upp som en het fråga i klimatdebatten den senaste tiden, inte minst genom den danska statsvetaren Björn Lomborgs ledare här i SvD där han för fram statistik som visar att Australien brann mer för över 100 år sedan. I sin senaste krönika ger Johan Rockström, chef för klimatforskningsinstitutet PIK i Tyskland, sin syn på saken efter samtal med bland andra australiensiska klimatforskare. Läsvärt!

Själv besökte jag faktiskt just PIK nu i veckan, för en intervju med en av världens ledande klimatforskare för en kommande artikel här i SvD.

Kanske har jag fel, men jag har känslan av att åsikterna kring klimatet blir allt mer högljudda – och inte sällan är de ganska löst grundade i fakta. Så sent som i fredags hörde jag till exempel åsikter föras fram att oljan och gasen behövs i omställningen, medan kolet är det som måste bort.

Och visst, det är delvis på grund av ett skifte till gaskraft som kolkraften backar i EU (som jag skrev om för ett par veckor sedan). Men olja och gas är inga klimaträddare. De släpper inte bara ut CO2 när de förbränns – studier visar att metangasutsläpp från själva olje- och gasindustrin också är alarmerande höga.

Det är inte sällan man stöter på den typen av diskrepans mellan åsikter och fakta, inte bara bland klimatskeptiker utan i de flesta delar av klimatdebatten. Vi på SvD kommer därför att fokusera än mer på att prata med forskare framöver och försöka förmedla kunskapen på ett sätt som gör att du som prenumerant kan ha välgrundade åsikter i klimatdebatten. Som Johan Rockström säger i sin krönika:

”Alla i samhället har rätt att få veta, men också ansvar att ta reda på, vad som verkligen händer med klimatet på jorden. Detta är helt avgörande för att ta rätt beslut inför framtiden.”

