Klimatkollen: Bara 3 procent flyger utomlands

Jag har i ett par olika texter nämnt att uppskattningsvis 3 procent av jordens befolkning flyger utomlands under ett normalår.

Det låter förvånansvärt lite och siffran har väckt en del frågor.

Så var har jag fått den ifrån?

Uträkningen har gjorts av Stefan Gössling, professor i humanekologi vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. I bagaget har han snart 25 års forskning på flygresande.

Matematiken han hänvisar till har lite för många steg för att redovisa i det här nyhetsbrevet.

Men förenklat:

År 2017 uppgick antalet passagerare till ungefär 4,3 miljarder (IATA), vilket innebär att antalet resor tur och retur inte bör ha varit fler än 2,15 miljarder.

Av dessa, visar Gösslings forskning, är 1,15 miljarder internationella resor – konservativt räknat.

Frågan som nu kvarstår är hur många resor tur och retur som den genomsnittliga individen står för.

Stefan Gössling, som under flera år undersökt just det som kallas frequent flyers, fann i en studie i Skandinavien att antalet resor i snitt uppgår till 18 per person (affärsresenärer är ofta flitiga flygplatsbesökare).

Om det gick att anta att alla flög lika mycket som nämnda skandinaver – alltså 18 resor tur och retur per person och år – skulle antalet resenärer i snitt uppgå till 64 miljoner globalt.

Vilket alltså motsvarar mindre än 1 procent av befolkningen.

För att vara på den säkra sidan har Gössling i sina beräkningar gjort antagandet att det globalt "bara" görs fem resor tur och retur per person. En siffra som ger oss 230 miljoner resenärer och innebär att endast drygt 3 procent av världens befolkning flyger internationellt under ett år.

Eftersom resandet är så fördelat att ett fåtal individer flyger mycket – riktigt mycket – landar Gössling i att siffran på 3 procent snarare att betrakta som alltför hög, än alltför låg.

Ett resultat som med all önskvärd tydlighet visar att nyckeln, om vi vill minska det långväga resandet, ligger i att komma åt det lilla antalet personer som flyger mest frekvent.

VECKANS PLUS: Att forskarna – trots motvilliga flygbolag som inte vill bidra med bättre underlag – gör uppskattningar likt den ovan, så att vi i debatten kan få en känsla för hur det faktiska flygandet ser ut och är fördelat.

VECKANS MINUS: Att de som flyger allra mest inte tycks inse hur stor börda de faktiskt bär – och hur stor del av ansvaret de har. En del av de resenärer Stefan Gössling stött på i sin forskning påstår sig flyga 300 gånger tur och retur – per år. Bland dem som flyger mest frekvent nämner han skådespelare, affärsmän och politiker. Yrkeskårer som ofta tycker sig "ha rätt" att flyga mycket och som enligt Gössling sällan ser skäl att dra ned på resandet.